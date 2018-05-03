Протоиерей Всеволод Чаплин – о рок-концерте на Крещатике: Люди обмениваются праздничными чувствами и размышлениями о смысле жизни

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Русской Православной Церкви поделился с проектом "УНИАН-Религии" своими впечатлениями о концерте в Киеве в честь 1025-летия Крещения Руси.

Что думает по поводу рок-концерта в Киеве Русская Православная Церковь?

Прекрасно, что пришло столько людей. Людей, которые не только слушают известные рок-группы, но и обмениваются друг с другом праздничными чувствами и размышлениями о смысле жизни. Все то, что сегодня звучит со сцены – это мощное напоминание о тех смыслах, которые создали наши народы, и только с которыми могут быть счастливы.

Со сцены говорится о Христе, о наших традициях. Говорится простыми ясными словами. Это то, что очень нужно. Потому что преступно считать, что люди сначала должны стать интеллигентными, научиться читать умные тексты и слушать сложную музыку, и только потом их можно допустить ко Христу и в Церковь.

Во все века слово Божие проповедовалось, в том числе, очень простыми словами. Через передачу чувств от человека - к человеку. Здесь происходит именно это. Звучат простые и ясные слова. Звучат так, что их способны понять люди, которые никогда не станут частью той «элиты», которая иногда пытается монополизировать христианскую культуру, словесность, христианское общение.

Нужно говорить с разными людьми разным языком. Самое главное, чтобы в центре всего этого оставались евангельские истины, оставался Христос. Тогда Он Сам придёт и изменит жизнь многих, как меняет сейчас.

Десять лет назад нечто подобное было бы совершенно немыслимо. Но сейчас слово о Христе, слово о вере становится центром общественной жизни, центром культуры.

Да, против этого продолжают протестовать некоторые немощные дерзости, некоторые люди продолжают уверять, что наше общество неверующее. Но это уже не так. После празднования 1000-летия Крещения Руси общество изменилось. И нам нужно сделать все, чтобы оно менялось и дальше. Чтобы центром жизни был Христос. Не деньги, не вечная борьба за власть, не вечный управляемый конфликт, не хаос. Не физическое здоровье, не физическая сила, ни какая бы то ни было ложная привязка к тому, что истлеет и умрет. А вечная жизнь. И единственный путь к ней – путь ко Христу.

Какой Вы видите дальнейшую судьбу праздника Дня Крещения Руси?

Этот праздник очень сильно объединяет народы. Он приводит на смысловые мероприятия большое количество людей, и это нужно не потерять, а наоборот – развить. Нет смысла проводить мероприятие для галочки. Нет смысла разменивать творческие ресурсы и людей на матрешек, балалайки, попсу и пустые красивые слова. Сейчас у нас есть уникальная возможность говорить о добре и зле, о правде и лжи. Нужно не бояться об этом говорить. Нужно дать людям возможность ясно увидеть единственный смысл жизни и дать почувствовать, что он в себе несет.

Вы очень хорошо сказали – «почувствовать». Что Вы чувствуете здесь, будучи на рок-концерте.

Радость общения с людьми разного возраста, с представителями разных народов. Так и должна объединять людей вера, Церковь. В центре жизни любого христианина должны быть молитва и богослужение. Без этого мы будем духовными уродцами. В христианстве должна быть вся жизнь человека. И в том числе – культурная жизнь.

Беседовала Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».