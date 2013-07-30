2 августа в «Украинском доме» покажут документальный фильм о Крещении Руси

2 августа, в 19:00, в «Украинском доме» (Киев, ул. Крещатик, 2) состоится открытый показ и встреча со съемочной группой документального фильма «Крещение».

Об этом УНИАН сообщили организаторы показа.

В фильме идет речь о духовных, исторических и культурных последствиях Крещения для славянского народа, о его роли в наше время и значении Таинства Крещения для человека и целого народа.

Создатели ленты попытались реконструировать события 1025-летней давности – крещение князя Владимира и Крещение Руси.

Авторы картины попытались найти ответ на вопрос о том, какие цивилизационные изменения произошли в мире, благодаря Крещению Руси.

Своим авторитетным мнением поделились служители церкви, известные историки и выдающиеся личности.

Режиссер картины - Алексей Лябах, автор сценария – Юрий Молчанов, ведущий фильма – Сергей Дорофеев.

Вход на просмотр - свободный.

Как сообщал УНИАН, до 6 августа в Украинском Доме проходит выставка «X веков Православия. История православной Руси в ликах ее святых».

