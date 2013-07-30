В Киеве презентовали почтовую марку к 1025-й годовщине Крещения Руси

В Киеве презентовали праздничную марку, выпущенную специально к 1025-й годовщине крещения Киевской Руси.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

Сообщается, что торжественное погашение почтового блока памятным штемпелем состоялось сегодня, 29 июля, в Национальном заповеднике «София Киевская» с участием первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова. На мероприятии также присутствовали и.о. генерального директора УГППС «Укрпочта» Константин Кривенко и директор «Софии Киевской» Елена Сердюк.

Как заявил Арбузов во время церемонии погашения марки, «1025-летие крещения Киевской Руси - это важная дата не только для украинского народа, но и для всех православных. Именно христианство, придя на нашу землю, объединило наши народы, способствовало развитию культуры. Считаю, что почтовая миниатюра даст возможность зафиксировать духовные ценности нашего народа. По моему мнению, мы должны ценить такие события - они очень важны для нас и для наших потомков».

Он уверен, что эта почтовая миниатюра займет достойное место не только в коллекциях украинских ценителей, но и среди коллекционеров из других стран. «И это еще выше поднимет Украину на мировой арене», - добавил первый вице-премьер-министр.

Как заявил и.о. генерального директора «Укрпочты», марка выпущена в рамках совместного проекта почтовых администраций Украины, России, Беларуси - это предусмотрено соответствующим трехсторонним Соглашением. Согласно документу, дизайн почтовых блоков разрабатывался каждой стороной отдельно, но вводится в обращение марка во всех трех странах одновременно - 28 июля 2013 года на главных почтамтах государств.

Украинскую марку украшает фреска выдающегося живописца Виктора Васнецова «Крещение киевлян», которая находится в столичном Патриаршем кафедральном соборе св. Владимира. Тираж марки составляет 65000 экземпляров.

