Андреевский крест покинул Киев
18:17, 28 июля 2013Православие
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Увезли в Минск
Специальный литерный поезд РЖД с крестом апостола Андрея Первозванного и главами и высшим духовенством 15 поместных православных церквей, которые съехались со всего мира для участия в праздновании 1025-летия крещения Руси, отправился из Киева в Минск.
Андреевский крест покинул Киев
Ожидается, что в понедельник, 29 июля, предстоятели совершат божественную литургию на Минском замчище, где на время установят Андреевский крест, и заложат памятную грамоту в честь 1025-летия крещения Руси на месте древнейшего храма Рождества Богородицы, сообщает РИА Новости.
Затем гости белорусской столицы возложат венок к обелиску на площади Победы. Главы делегаций поместных православных церквей также планируют встретится с руководством республики.
Вечером в понедельник поезд с предстоятелями отправится обратно в Москву.
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