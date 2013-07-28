Крестный ход УПЦ КП завершился возле памятника Святому Владимиру

Верующие Украинской православной церкви (Киевского патриархата) пришли Крестным ходом к памятнику Святому равноапостольному князю Владимиру по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько тысяч человек прошли от Владимирского кафедрального собора УПЦ КП по бульвару Тараса Шевченко, улице Владимирская, через Софийскую площадь на Владимирскую гору.

В ходе принимали участие народные депутаты от ВО «Батькивщина», в частности лидер фракции Арсений Яценюк, Александр Бригинец, Андрей Павловский, Владимир Арьев и внефракционный депутат Олег Ляшко.

