Ковчег с мощами князя Владимира завтра будет находиться на литургии в Голосеевской пустыни

Ковчег с мощами крестителя Руси князя Владимира, прибывший с международным крестным ходом в Киев, завтра будет выставлен для поклонения в Голосеевской пустыни.

Как сообщили УНИАН в Голосеевском монастыре, ковчег будет присутствовать на литургии. Мощи будут открыты для поклонения в течение всей ночи до 8:00 утра.

Сегодня ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира был выставлен для поклонения на молебне, который состоялся возле памятника князю Владимиру по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси.

Крестный ход и международные праздничные мероприятия в случаю 1025-летия крещения Руси проходят по благословению предстоятелей УПЦ и РПЦ и при организационной поддержке Международной общественной организации «День Крещения Руси».

Начиная с 2007 года, традицию ежегодного празднования Дня Крещения Киевской Руси инициировала МОО «День Крещения Руси», духовником которой является настоятель Святопокровского Голосеевского мужского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник).

День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).