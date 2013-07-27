В Лондоне состоялись торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси

Праздничные торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси состоялись в Лондоне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства Украины в Великобритании.

Представители украинской общины собрались на торжественном митинге возле памятника Владимиру Великому возле Посольства Украины. С приветственным словом перед участниками мероприятия выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Владимир Хандогий и представитель Украинской Православной Автокефальной Церкви в Лондоне о.Евгений.

«1025 лет назад наши предки сделали свой первый осознанный цивилизационный выбор в сторону европейских ценностей, присоединившись к христианскому миру», - отметил Хандогий. По его словам, «сегодня Украина подтверждает этот выбор, ставя за цель курс на евроинтеграцию. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС во время Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» станет логическим шагом в этом направлении».

Посол Украины подчеркнул, что наше государство возлагает большие надежды на успешное проведение саммита, который подтвердит намерение Украины оставаться в европейской семье.

Памятник Владимиру Великому в Лондоне работы скульптора украинского происхождения Лео Мола установлено местной украинской общиной по случаю 1000-летия Крещения Киевской Руси 29 мая 1988 года.