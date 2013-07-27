Митрополит Киевский Владимир призывает православные церкви Украины объединиться

Митрополит Киевский и всей Украины, Предстоятель Украинской православной церкви Владимир призывает православных Украины объединиться и верит, что Господь поможет в этом, поскольку церковный раскол, является “болью сердца” духовенства и верующих.

Об этом Митрополит Владимир сказал в своем слове после молебна на Владимирской горке, посвященного 1025-летия Крещения Киевской Руси.

“Особой болью нашего сердца остается церковный раскол в Украине. Мы непрестанно возносим молитвы к Богу об излечении этой тяжелой раны и верим, что Господь откроет нам путь к преодолению раскола”, - сказал Владимир.

Митрополит обратился к православным с просьбой услышать его “слово” и примириться.

“В этот праздничный день, с холма, откуда наш Креститель святой князь Владимир смотрит на Украину, я обращаюсь к моим соотечественникам, которые также исповедуют православную веру, но находятся вне молитвенного общения с нами. Дорогие братья и сестры! Мы вас ждем, мы открыты для вас и простираем навстречу вам наши руки!”, - сказал Владимир.

“По слову апостола Петра, мы являемся родом избранным, народом святым, людьми взятыми в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2:9). Как поразительны эти слова! Вот, сколь высоко наше призвание! Мы должны засвидетельствовать перед всем миром совершенство нашего Небесного Отца. Будем достойны этого призвания, будем с честью нести имя христианина”, - обратился Митрополит к православным.