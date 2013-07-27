Патриарх Кирилл: Празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси - это глубокое духовное действо

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси - это не протокольный праздник, а глубокое духовное действо.

Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви, об этом патриарх Кирилл сказал 26 июля после молебна в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры по случаю принесения в столицу Украины православной святыни – Креста Апостола Андрея Первозванного.

«Празднование 1025-летия Крещения Руси для нас - это не протокольный праздник, как кто-то говорит. Это не просто парадные торжества, а глубокое духовное действо, в центре которого - молитва перед великой общехристианской святыней, перед крестом святого Первозванного апостола Андрея», - сказал Патриарх Кирилл.

Также сообщается, что Святейший Патриарх Кирилл тепло поприветвствовал Блаженнейшего Митрополита Владимира, выразив радость от встречи и совместного богослужения в сонме предстоятелей и представителей Церквей.

В свою очередь Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир напомнил о святости и исторической значимости этого места, о том, как 1025 лет тому назад, приняв Крещение, святой равноапостольный великий князь Владимир показал великий пример своему народу, о том, насколько велика была задача сохранить наследие святого апостола Андрея Первозванного.

«Мы сегодня вспоминаем давние времена, когда древневосточные и южные христиане дали наименование Днепру Йордан, а самому Киеву - дважды Иерусалим, и благодарим Бога за все Его благодеяния, которые Он подает нам на очищение», - сказал он.