В Киево-Печерской лавре проходит заседание Священного синода РПЦ

В Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Патриарха Московского Кирилла проходит заседание Священного синода РПЦ.

Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви, постоянными членами Священного синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Владимир; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир; митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, председатель Митрополичьего округа в Республике Казахстан и другие.

Для участия в заседании также приглашены митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, архиепископ Ривненский и Острожский Варфоломей, епископ Улан-Уденский и Бурятский Савватий.

Как сообщал УНИАН, ранее патриарх Кирилл уже проводил заседание синода РПЦ в Киеве.