27 июля в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, после молебна патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всей Украины Владимир поздравили всех собравшихся возле памятника князю Владимиру и всех верующих с 1025-летием Крещения Киевской Руси.

После этого Президент Украины Виктор Янукович, Президент России Владимир Путин и присутствующие на молебне главы иностранных государств поклонились иконе Князя Владимира.