Поклониться Кресту Андрея Первозванного можно круглосуточно

В Киев прибыл Крест апостола Андрея Первозванного, который доставила на празднование 1025-летия Крещения Руси Элладская православная церковь.

Как сообщает корреспондент УНИАН, Крест апостола Андрея Первозванного встретили вчера вечером в Киево-Печерской Лавре Митрополит Киевский и всей Украины Владимир, епископат и духовенство Украинской православной церкви и верующие.

Крест разместили в Трапезном храме во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл и Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир отслужили молебен, после чего верующие получили возможность приложиться к святыне. Многочисленные паломники, прибывшие в столицу на празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси, имели возможность поклониться Кресту апостола Андрея Первозванного даже ночью.

Для поклонения святыне организован подход с территории «нижней» Лавры: открыты ворота от нижнего входа Киево-Печерской Лавры - на территорию Киево-Печерского заповедника. Поклонение кресту не будет пересекаться с богослужениями на площади перед Успенским собором Лавры.

Поклониться Кресту апостола Андрея Первозванного можно круглосуточно. 28 июля в 13.00 великая святыня отбудет в Минск, где также будут проходить торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Как сообщал УНИАН, принесение Креста апостола Андрея Первозванного в Россию, Украину и Беларусь происходит в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси с благословения Патриарха Московского и всей Руси Кирилла и архиепископа Афинского и Элладского Иеронима. Святыню сопровождает делегация Элладской Православной Церкви.

Справка УНИАН. Крест, на котором был распят апостол Андрей, является одной из наибольших святынь христианского мира. Сохраняется в соборе города Патри (Греция) на полуострове Пелопоннес. Могилой, честной главой и Крестом святого апостола Андрея опекается Патрская епархия Элладской православной церкви. Предметы, связанные с жизнью и смертью святого, получили особую благодать от Бога - через них Господь веками осуществляет для верующих множество чудес.