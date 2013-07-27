В Украину прибыли предстоятели девяти поместных церквей

Накануне, 26 июля, для участия в торжествах по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси в Киев прибыли предстоятели поместных православных церквей: Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор; Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III; Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл; Святейший и Блаженнейший Католикос-патриарх всей Грузии Илия II; Более Святейший Патриарх Сербский Ириней; Святейший Патриарх Болгарский Неофит; Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II; Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва и Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон. Об этом сообщает официальный сайт Украинской православной церкви.

По информации УПЦ, также в Киев прибыли представители поместных церквей: митрополит Галльский Эммануил, председатель делегации Константинопольского Патриархата; митрополит Мексики, Центральной Америки, Карибов и Венесуэлы Антоний, председатель делегации Антиохийского Патриархата; митрополит Западноевропейский Иосиф, глава делегации Румынской православной церкви; митрополит Филипский, Неапольский и Фасоский Прокопий, руководитель секретариата по межправославным связям Священного синода Элладской православной церкви, глава делегации Элладской православной церкви; митрополит Корчинский Иоанн, глава делегации Албанской православной церкви; архиепископ Прешовский Ростислав, глава делегации Православной церкви Чешских земель и Словакии.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева гостей встретил Предстоятель Украинской православной церкви московского патриархата Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир.