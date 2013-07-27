Сегодня на Крещатике состоится концерт, посвященный 1025-летию Крещения Руси

Сегодня на Крещатике у здания Киевской Городской Государственной Администрации в 18.00 начнется праздничный концерт, посвященный 1025-летию Крещения Руси.

Концерт посетят Предстоятели поместных православных церквей и представители православных церквей мира, которые вчера прибыли на торжества в Киев.

Церковные иерархи встретят международный крестный ход с мощами Святого Равноапостольного князя Владимира и поздравят киевлян и гостей города. Молитвенное шествие стартовало 29 мая из Владивостока (Россия), пройдя по городам России, Беларуси и Украины.

Во время концерта с праздничной сцены выступят представители духовенства, известные деятели науки, культуры, спорта.

На Крещатике установлены две сцены. С одной из них будет звучать духовная хоровая музыка, на второй сцене будут петь современные исполнители. Выступят группы «Воскресение», «Ю-питер», «Братья Карамазовы», «Алиса», «С.К.А.Й.».

Вместе с Кубанским казачьим хором все присутствующие смогут исполнить любимые народные песни.

Выступления известных украинских и российских рок-групп будут чередоваться с сюжетами,

текст к которым написал киевский богослов протоиерей Андрей Ткачев.

"Это очень честные, порой жесткие оценки того, что происходило с нами, о нашей истории, о дне сегодняшнем и попытка заглянуть в день завтрашний", – отметил организатор мероприятия, председатель МОО «День Крещения Руси» Олег Карамазов.

«Концерт будет современным – разным по форме, но целостным. Говорить, что это рок-концерт или концерт духовной музыки, я бы не стал. Это праздничное действо. Люди, которые придут на Крещатик, скучать не будут точно», – рассказал Олег Карамазов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОО "День Крещения Руси", аккредитация прессы в фан-зону состоится в 17.30 на месте события по журналистским удостоверениям.

***День Крещения Руси отмечается 28 июля – в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

С 2007 года ежегодное празднование Дня Крещения Руси возрождено по инициативе Международной общественной организации «День Крещения Руси».