Вышел спецвыпуск вестника "УНИАН-Религии" № 16, посвященный 1025-летию Крещения Руси
01:10, 27 июля 2013Православие
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При поддержке «День Крещения Руси»
Вышел спецвыпуск вестника "УНИАН-Религии" № 16, посвященный 1025-летию Крещения Руси
Уважаемые подписчики и читатели УНИАН!
Сообщаем Вам о выходе выпуска № 16 продукта "Религии", который представляет собой подборку новостей о праздновании 1025-летия Крещения Руси, размещенных на сайте "УНИАН-Религии"
С этим и другими выпусками Вы можете ознакомиться на нашем сайте: http://unian.net/rus/products/114/
Если Вы хотите оформить бесплатную подписку на продукт "УНИАН-Религии" перейдите по ссылке: http://subscribe.unian.net/subscribe/
Проект выходит при поддержке Международной общественной организации «День Крещения Руси».
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