Вышел спецвыпуск вестника "УНИАН-Религии" № 16, посвященный 1025-летию Крещения Руси

Уважаемые подписчики и читатели УНИАН!

Сообщаем Вам о выходе выпуска № 16 продукта "Религии", который представляет собой подборку новостей о праздновании 1025-летия Крещения Руси, размещенных на сайте "УНИАН-Религии"

С этим и другими выпусками Вы можете ознакомиться на нашем сайте: http://unian.net/rus/products/114/

Если Вы хотите оформить бесплатную подписку на продукт "УНИАН-Религии" перейдите по ссылке: http://subscribe.unian.net/subscribe/

Проект выходит при поддержке Международной общественной организации «День Крещения Руси».