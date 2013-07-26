В Сумской области 1025-летие Крещения Руси будут отмечать до осени

В Сумской области мероприятия, посвященные 1025-летию Крещения Руси, продлятся до осени.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя начальника управления культуры и туризма, национальностей и религий ОГА Любовь Демченко.

«Празднование юбилейной даты началось в Сумской области в середине июля и продлится до осени. Оно включает в себя много разнообразных мероприятий, призванных представить праздник всех христиан как праздник духовности, государственности, всплеска науки, культуры, утверждения демократических принципов», - отметила Демченко.

По ее словам, в музеях области сейчас проходит ряд тематических выставок, а в библиотечных заведениях проводятся встречи с представителями духовенства, дискуссии на определенную тематику.

«В Ромненском районе состоялся плэнер «Калнишева рада» («Калнышевый совет»). Лучшие работы, созданные участниками плэнера, будут экспонироваться в музее Петра Калнышевского в селе Пустовойтовка. Также разработаны тематические туристические маршруты - «Духовные святыни Путивльщины» и «Храмы Глуховщины», которые знакомят гостей и жителей Сумской области с лучшими образцами духовности региона», - рассказала чиновница.

Кроме того, в Сумах в областном краеведческом музее 25 июля открылась выставка «Православная Сумщина». Ее посетители имеют возможность познакомиться с коллекциями двух местных музеев – областного краеведческого и областного художественного имени Никанора Онацкого, а также Государственного историко-культурного заповедника «Посулье». Среди экспонатов представлены старинные документы, археологические материалы, образцы книжного искусства, украинской иконописи, церковных принадлежностей XVII-XX веков, рукописные и печатные Евангелия.

По информации Демченко, в октябре в Глухове состоится фестиваль духовной музыки «Глинские колокола». В этом году он будет проходить в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси и будет более масштабным и ярким, чем обычно. Ожидаются выступления хоровых коллективов Мовчанского монастыря, Глинской пустыни, а также «светских» музыкальных коллективов ряда учебных заведений области. Посетят фестиваль и киевские исполнители.

Как сообщал УНИАН, государственные торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси состоятся в Киеве 27-28 июля. В Украину на празднование прибудут 9 предстоятелей поместных православных церквей и представители шести православных церквей мира, а также президенты 5 стран.

*** День Крещения Русые отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

