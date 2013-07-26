В Чернигов прибыли мощи князя Владимира

В Чернигов в рамках международного крестного хода по случаю 1025-летия крещения Руси 25 июля прибыли мощи святого равноапостольного князя Владимира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской епархии, областной центр Черниговщины стал восьмым городом Украины на пути крестного хода, начавшегося в мае.

Поклониться мощам князя, который ввел христианство в Киевской Руси, черниговчане могут в кафедральном Троицком соборе. Там проходят молебни в честь святого.

По словам архиепископа Черниговского и Новгород-Северского Амвросия, духовный и государственный подвиг князя Владимира служит примером для наследования современниками.

”Князь Владимир напоминает нам, чтобы мы подумали, для чего живем. Он был язычником, вел не совсем праведный образ жизни, но принял христианство и изменился. С тех пор Киевская Русь стала Святой Русью”, - сказал владыка Амвросий.

Международный крестный ход по городам Украины, России и Беларуси проходит с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополита Киевского и всея Руси Владимира. Завершится он 27 июля в Киеве. Потом мощи святого равноапостольного князя Владимира вернутся в Москву, где они хранятся в Успенском соборе Кремля.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015). Начиная с 2007 года традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси инициировала и проводит Международная общественная организация «День Крещения Руси».

