В УПЦ молятся о воссоединении православной церкви в Украине

В Украинской православной церкви молятся о воссоединении православной церкви в Украине.

Об этом сказал митрополит Бориспольский, управляющий делами УПЦ Антоний (Паканич) в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос, может ли празднование 1025-летия крещения Киевской Руси помочь в вопросе объединения двух патриархатов, митрополит ответил, что в УПЦ молятся о таком объединении.

«Мы об этом молимся, чтобы Господь нашел пути для того, чтобы те чада, которые отошли от церкви вселенской, вернулись», - сказал Антоний, добавив, что пока эти пути неведомы, но в УПЦ очень бы хотели найти их.

«Украинская православная церковь в Украине должна быть единой», - отметил он.

