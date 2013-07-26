В УПЦ молятся о воссоединении православной церкви в Украине
13:44, 26 июля 2013Православие
27
Митрополит Бориспольский
В Украинской православной церкви молятся о воссоединении православной церкви в Украине.
Об этом сказал митрополит Бориспольский, управляющий делами УПЦ Антоний (Паканич) в комментарии УНИАН.
Отвечая на вопрос, может ли празднование 1025-летия крещения Киевской Руси помочь в вопросе объединения двух патриархатов, митрополит ответил, что в УПЦ молятся о таком объединении.
«Мы об этом молимся, чтобы Господь нашел пути для того, чтобы те чада, которые отошли от церкви вселенской, вернулись», - сказал Антоний, добавив, что пока эти пути неведомы, но в УПЦ очень бы хотели найти их.
«Украинская православная церковь в Украине должна быть единой», - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter