В столице сформирован штаб по празднованию 1025-летия Крещения Руси

Для обеспечения решения текущих вопросов во время проведения праздничных мероприятий по случаю празднования 1025-летия крещения Киевской Руси в столице сформирован оперативный координационный штаб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным Департамента культуры КГГА, утвержден график круглосуточного дежурства ответственных лиц от департаментов и служб Киевгосадминистрации. Оперативный координационный штаб будет работать с 26 до 28 июля 2013 года. В случае необходимости связаться со штабом можно по телефонам: (044) 202-76-02, т/факс. 202-76-15.

Также в пресс-службе напомнили, что в столице уже начались и продолжаются мероприятия по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси. Так, сейчас в музейно-выставочном центре Музея истории города Киева действует выставка «Сокровища Лавр Украины». До 15 августа все желающие имеют возможность увидеть уникальные экспозиции из трех Лавр Украины: Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, Свято-Успенской Почаевской Лавры и Свято-Успенской Святогорской Лавры. А на Певческом поле Печерского ландшафтного парка работает тематическая выставка цветов.

27 июля на Крещатике состоится концерт с участием известных украинских и российских групп: «Воскресение», «Ю-Питер», «Братья Карамазовы», «Алиса», «С.К.А.Й.» и Кубанского казачьего народного хора. Выступления будут сопровождаться сюжетами о прошлом, настоящем и будущем Киева.

Будет работать и сцена, на которой будут выступать церковные хоры. Также все собравшиеся смогут вместе запеть известную и любимую песню, слова которой будут транслировать на больших экранах, установленных на Крещатике.

В этот же день в Киев прибудет Международная крестная хода с мощами Святого Равноапостольного князя Владимира, которая стартовала в мае в России и прошла десятки городов разных стран.

Кроме того, в Киеве продолжается общественное голосование за лучший проект памятного знака в честь 1025-летия крещения Киевской Руси. Результаты голосования будут представлены 28 июля возле Колонны Магдебургского права, где одновременно состоится выставка проектов.