Мероприятия ко Дню Крещения Руси

Мероприятия по случаю празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси, которые пройдут в столице с 26 до 28 июля, начнутся в 10.00 26 июля Международной научной конференцией «Владимир Святой и крещение Руси» (Большой зал Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины, ул. Большая Житомирская, 2).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В 11.00 состоится торжественное открытие выставка «Великое и величественное» в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Художественный арсенал». Это мероприятие пройдет при участии Президента Украины, Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Начнет работу выставка «Великое и величественное» в 18.00 в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Художественный арсенал», ул. Лаврская, 10-12).

На 15:00 запланирована торжественная академия в Национальном дворце искусств «Украина» при участии Президента Украины Виктора Януковича, членов правительства и членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

В 21:00 в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоится церемония встречи Креста святого апостола Андрея Первозданного.

27 июля в 9:00 состоится торжественная литургия в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ.

В 10:00 состоится Божественная литургия по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси во Владимирском патриаршем кафедральном соборе УПЦ КП (бульвар Тараса Шевченко, 20).

Также в 10:00 состоится торжественная праздничная Литургия Украинской автокефальной православной церкви в здании Андреевской церкви (Андреевский спуск, 23).

В 10:00 начнется торжественный молебен возле памятника Святому Равноапостольному князю Владимиру (возглавят предстоятели Поместных православных церквей) при участии Президента Украины Януковича, глав иностранных государств и правительств, государственных и общественных деятелей, верующих.

В 12:00 от Владимирского патриаршего кафедрального собора УПЦ КП начнется Крестный ход к памятнику святому Владимиру. Крестный ход пройдет по улице Владимирской, через Софийскую площадь - к парку «Владимирская горка».

В 17:00 на Соборной площади Киево-Печерской лавры состоится вечернее богослужение.

Также в 17:00 начнется Всенощное бдение по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси во Владимирском патриаршем кафедральном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В 18:00 начнется праздничный концерт на Крещатике, приуроченный к 1025-летию крещения Киевской Руси, который проводит Международная общественная организация «День Крещения Руси» при содействии киевской городской власти.

28 июля с 9.00 до 13.30 пройдет Архиерейская служба Римско-католической церкви возле памятника Святому Равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке.

На 21.00 запланировано официальное открытие отреставрированной Колонны Магдебургского права (Памятник Магдебургскому праву, ул. Набережное шоссе, 6). Там же состоится концерт и светомузыкальное шоу.