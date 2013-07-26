В Сумах открылась выставка икон

В Сумском областном художественном музее имени Никанора Онацкого по случаю 1025-й годовщины Крещения Руси открыта выставка икон «Свет возрожденной духовности».

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке представлены редкие образцы иконописных произведений из фондов музея, отреставрированных на протяжении последних пяти лет.

«В светлых образах XVIII – начала ХІХ века гармонично совмещена религия и высокое искусство. Отреставрированные экспонаты – яркие образцы традиционной, барокковой, академической, реалистичной иконописи разных художественных школ», – отметила на открытии выставки главный хранитель фондов музея Надежда Юрченко.

Кроме икон, в музее экспонируются также произведения на религиозную тематику выдающихся российских художников, в частности, «Иисус Христос» и «Святая Ольга» Михаила Нестерова, «Молитва о чаше» Владимира Маковского, а также металлические иконы, выполненные по эскизам Виктора Васнецова для Владимирского собора в Киеве.

Как сообщал УНИАН, государственные торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси состоятся в Киеве 27-28 июля. В Украину на празднование прибудут 9 предстоятелей поместных православных церквей и представители шести православных церквей мира, а также президенты 5 стран.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).