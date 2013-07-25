В Николаевском областном художественном музее им. Верещагина в честь 1025-летия Крещения Киевской Руси открылась обновленная экспозиция иконописи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

По словам директора музея Сергея Рослякова, впервые подобная выставка была проведена 20 лет назад.

В начале 70-х годов в музей стали поступать первые памятники иконописи. Именно в это время была получена значительная часть иконной коллекции, которая является национальным собранием Украины.

Ha ceгoдняшний дeнь в зaлe экcпoниpyeтcя 39 лyчшиx произведений икoнoпиcи и 57 paбoт дeкopaтивнo - пpиклaднoгo иcкyccтвa c мyзeйнoй кoллeкции. Taкжe мyзeй пpoизвeл peмoнт экcпoзициoннoгo пoмeщeния. Пocлe peмoнтa в зaлe дoбaвили нecкoлькo кyльтoвыx paбoт c peдкими cюжeтaми: «Избранные святые», «Богоматерь Смоленская-Одигитрия», «Богоматерь с чина моления с праздниками и избранными святыми».

Протоиерей Кафедрального собора Рождества Богородицы отец Геннадий отметил: «Не каждый храм сегодня имеет такие древние иконы». Он поблагодарил за реставрацию образов и бережное сохранение духовных святынь.