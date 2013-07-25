Патриарх Кирилл приедет в Киев в поезде, в котором всю дорогу будут проходить богослужения
00:01, 25 июля 2013Православие
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В Киеве - в пятницу вечером
Патриарх Кирилл приедет в Киев в поезде, в котором всю дорогу будут проходить богослужения.
«В поезде будут и представители поместных православных церквей. Крест Андрея Первозванного, который впервые едет в Украину, будут перевозить в специальном храме-вагоне, в котором всю дорогу будут проходить богослужения», — рассказал Сегодня глава патриаршей пресс-службы Александр Волков.
Как сообщал УНИАН, в Украину на празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси прибудут 9 предстоятелей поместных православных церквей и представители шести православных церквей мира.
Также Украину посетят президенты РФ, Белоруси, Сербии и Молдовы.
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