Патриарх Кирилл приедет в Киев в поезде, в котором всю дорогу будут проходить богослужения.

«В поезде будут и представители поместных православных церквей. Крест Андрея Первозванного, который впервые едет в Украину, будут перевозить в специальном храме-вагоне, в котором всю дорогу будут проходить богослужения», — рассказал Сегодня глава патриаршей пресс-службы Александр Волков.

Как сообщал УНИАН, в Украину на празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси прибудут 9 предстоятелей поместных православных церквей и представители шести православных церквей мира.

Также Украину посетят президенты РФ, Белоруси, Сербии и Молдовы.