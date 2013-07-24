Патриархи и митрополиты посетят концерт на Крещатике

27 июля на Крещатике состоится праздничный концерт, посвященный 1025-летию Крещения Руси.

Предстоятели поместных православных церквей и представители православных церквей мира 27 июля посетят праздничный концерт на Крещатике, посвященный 1025-летию Крещения Руси, встретят Международный крестный ход с мощами Святого Равноапостольного князя Владимира и поздравят киевлян и гостей города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель международной общественной организации «День Крещения Руси», рок-музыкант Олег Карамазов на пресс-конференции в КГГА.

«Во время концерта произойдет достаточно серьезное, сакральное событие – встреча мощей Крестителя Руси. Святой равноапостольный князь Владимир впервые в истории прошел по всем своим землям и вернулся в Киев. Встреча мощей произойдет на Крещатике, в присутствии православных патриархов и митрополитов», – рассказал организатор мероприятия.

Карамазов напомнил, что 27 июля в Киев прибудет Международный крестный ход с мощами Святого Равноапостольного князя Владимира. Молитвенное шествие стартовало 29 мая из Владивостока (Россия), пройдя по городам России, Беларуси и Украины.

Музыкант отметил, что для проведения праздничного концерта на Крещатике, у здания городской администрации, установят две сцены: для исполнения духовной хоровой музыки и для современных музыкальных коллективов.

«На концерте будут присутствовать патриархи, наверняка они захотят обратиться к людям. Вечернее Богослужение в Лавре начнется немного раньше, для того, чтобы у их святейшеств была возможность посетить события, которые будут происходить на Крещатике», – сообщил председатель МОО «День Крещения Руси».

Также Карамазов сообщил о том, что киевляне и гости города, которые придут на праздничный концерт, смогут спеть народные песни вместе с Кубанским казачьим хором.

«Все люди, которые придут на Крещатик, станут участниками большого народного празднования. Вместе с Кубанским казачьим хором мы исполним самую любимую украинскую народную песню. Слова песни можно будет видеть на экранах, сможем петь хором. Сейчас проводим опрос в соцсетях, какая это будет песня», – рассказал Карамазов.

По его словам, концерт на Крещатике будет «познавательным и праздничным». Выступления известных украинских и российских рок-групп будут чередоваться с сюжетами «о главном».

«Разрабатывая режиссуру концерта, мы помнили о том, что слово «крещение» означает «просвещение», поэтому основу концерта составят 5 четырехминутных сюжетов, текст к которым написал замечательный киевский богослов протоиерей Андрей Ткачев. Это очень честные, порой жесткие оценки того, что происходило с нами, о нашей истории, о дне сегодняшнем и попытка заглянуть в день завтрашний», – отметил организатор мероприятия.

«Концерт будет современным – разным по форме, но целостным. Говорить, что это рок-концерт или концерт духовной музыки, я бы не стал. Это праздничное действо. Люди, которые придут 27 июля на Крещатик, скучать не будут точно», – заключил рок-музыкант.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в 18.00 на Крещатике состоится грандиозный концерт. С праздничной сцены выступят представители духовенства, известные деятели науки, культуры и спорта.

***День Крещения Руси отмечается 28 июля – в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

С 2007 года ежегодное празднование Дня Крещения Руси возрождено по инициативе Международной общественной организации «День Крещения Руси».