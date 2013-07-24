В Киеве к юбилею Крещения Руси высадят 3 тыс. хризантем

Хризантемы появятся на Владимирской горке, улицах Лаврской, Мазепы, Грушевского и других

Ко Дню крещения Киевской Руси на столичных улицах и проспектах появятся 3000 желтых, сиреневых и белых хризантем, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Специалисты КО «Киевзеленстрой» теперь оформляют цветами клумбы и высаживают их в термочаши. Владимирскую горку, входную группу к Колонне Магдебургского права, Вокзальную площадь украшают восточным цветком в дизайнерских вазах и декоративных тумбах. Также продолжается вертикальное оформление на улицах Лаврской, И.Мазепы, М.Грушевского и других.

«Эти цветы выносливы, и смогут украшать столицу Украины до октября, – отметил генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Михаил Царенко. – Над оформлением наши специалисты работали на протяжении недели. В перспективе планируем высадить еще 20 тысяч хризантем в сентябре».

Напомним, что часть хризантем была подарена городу меценатом по случаю празднования Дня крещения Киевской Руси.