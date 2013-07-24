В Коростене открылся фестиваль православной песни памяти княгини Ольги

В городе Коростень Житомирской области сегодня, 24 июля, открылся V Международный Фестиваль авторской православной песни «Утренняя заря», посвященный памяти Святой Равноапостольной княгини Ольги, память которой православные чтят именно сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль проходит в парке имени Н.Островского возле купальни княгини Ольги и посвящен также празднованию 1025-летия Крещения Руси.

В открытии фестиваля, который продлится два дня, приняли участие руководители Коростеня и области, местные жители, коллективы и отдельные исполнители из Житомирской и других областей Украины, а также России и Беларуси.

Идея фестиваля заключается в том, чтобы с помощью песенного искусства пропагандировать извечные православные и общечеловеческие ценности. На фестивале представлена широкая палитра разных жанров и стилей исполнителей и коллективов.

В этом году в рамках фестиваля впервые состоится детский конкурс авторской православной песни «Зіронька». Победители этого конкурса примут участие в главном концерте фестиваля.

Справка УНИАН. «Утренняя заря» - ежегодной фестиваль авторской православной песни проходит с 24 июля 2009 года на скалистом берегу Реки Уж в Коростене, в месте, которое согласно легенде имеет название «Ольгины купальни». Концерт проходит с благословения Митрополита Овручского и Коростенского Виссариона и при поддержке городских властей Коростеня.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).