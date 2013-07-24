На Луганщине проходят торжества к 1025-летию Крещения Руси

На Луганщине проходят торжества по случаю 1025-летия Крещения Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в городах и районах области проходят круглые столы, литературные и фотовыставки, богослужения, крестные ходы, демонстрация фильмов на религиозную тематику, выставки декоративно-прикладного искусства.

Так, в Антрацит сейчас экспонируется выставка архитектурного моделирования, а в Антрацитовском районе – выставка икон местных мастеров.

В Ровеньках организована уникальная музыкальная выставка, посвященная монастырским напевам XVI-XVII веков.

В Меловском районе подготовлена экспозиция старинной церковной литературы. В Новоайдарском районном краеведческом музее выставлены предметы сакрального искусства украинской иконописи ХІХ-ХХ столетий.

В день крещения Киевской Руси в Луганске в Свято-Владимирском кафедральном соборе пройдет праздничная литургия.

В поселке Есауловка будут освящены семь колоколов Православного Святопреображенского храма, а в Сватовском районе будет установлен памятный знак в честь 1025-летия принятия христианства. В этот же день делегация Луганской области примет участие в официальных торжествах в Киеве.

Как сообщал УНИАН, государственные торжества по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси в Киеве состоятся 26-28 июля.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).