На юбилей Крещения Руси приедут 5 президентов

Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси пройдет на высоком уровне: в мероприятиях примут участие президенты пяти стран и девять митрополитов.

Об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время пресс-конференции, посвященной празднованию юбилейной даты, в столичной госадминистрации, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Особенно приятно отметить, что празднование 1025-летия крещения Киевской Руси будет отмечено на таком высоком уровне: в мероприятиях примут участие президенты пяти стран и девять митрополитов. Городская власть столицы прилагает все усилия, чтобы создать праздничное настроение киевлянам и многочисленным гостям столицы. Мы отремонтировали один из главных символов Киева – памятник Владимиру Великому. Привели в порядок памятник Магдебургскому праву и ведущий к нему лестничный комплекс. Это знаковое для всех киевлян место многие годы оставалось в запущенном состоянии. Сегодня оно получило новую жизнь, и надеюсь, станет любимым местом жителей и туристов», – сказал Попов.

Также председатель КГГА напомнил, что 28 июля Киев отпразднует открытие после реконструкции колонны Магдебургского права концертом духовной музыки и грандиозным фейерверком и уникальным светомузыкальным шоу, во время которого с помощью лазерных спецэффектов будут воспроизведены страницы истории украинского народа и нашего города.

О праздновании, которое состоится 27 июля на Крещатике, рассказал организатор мероприятия – председатель международной общественной организации «День Крещения Руси», музыкант Олег Карамазов. Он сообщил, что грандиозный концерт с участием известных украинских и российских групп будет сопровождаться сюжетами о прошлом, настоящем и будущем страны и Киева – города, с которого все началось. Будет работать и сцена, где выступят церковные хоры. Также все присутствующие смогут вместе спеть известную и любимую песню, слова которой будут транслироваться на больших экранах, установленных на Крещатике.

В этот же день в Киев прибудет Международный крестный ход с мощами Святого Равноапостольного князя Владимира, который стартовал в мае в России и прошел десятки городов разных стран.

Все праздничные мероприятия в этот день будут транслировать Первый национальный телеканал и ТРК «Киев», поэтому граждане, которые не смогут приехать в столицу, присоединятся к празднованию Крещения Киевской Руси благодаря прямому эфиру.

Напомним, что в городе уже начались и продолжаются мероприятия, посвященные 1025-летию крещения. Так, в музейно-выставочном центре Музея истории города Киева уже действует выставка «Сокровища лавр Украины». До 15 августа все желающие имеют возможность увидеть уникальные экспозиции из трех лавр Украины: Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, Свято-Успенской Почаевской Лавры и Свято-Успенской Святогорской Лавры. А на Певческом поле Печерского ландшафтного парка работает тематическая выставка цветов.

