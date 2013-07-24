Олег Карамазов - о концерте на Крещатике 27 июля
01:22, 24 июля 2013Православие
0
27 июля в столице Украины готовят грандиозный концерт к юбилею 1025-летия Крещения Руси.
Киев, Крещатик, у здания столичной мэрии. Начало в 18:00.
Выступят группы «Воскресение», «Ю-питер», «Братья Карамазовы», «Алиса» и «С.К.А.Й.», а также Кубанский казачий хор.
В чем уникальность концерта, и зачем на него идти, рассказывает руководитель Международной общественной организации «День Крещения Руси», лидер группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter