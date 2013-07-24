Олег Карамазов - о концерте на Крещатике 27 июля

27 июля в столице Украины готовят грандиозный концерт к юбилею 1025-летия Крещения Руси.

Киев, Крещатик, у здания столичной мэрии. Начало в 18:00.

Выступят группы «Воскресение», «Ю-питер», «Братья Карамазовы», «Алиса» и «С.К.А.Й.», а также Кубанский казачий хор.

В чем уникальность концерта, и зачем на него идти, рассказывает руководитель Международной общественной организации «День Крещения Руси», лидер группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов.

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