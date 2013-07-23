УПЦ начнет празднование Крещения Руси с освящения Андрее-Владимирского храма

Украинская православная церковь начнет праздничные мероприятия, посвященные 1025-летию Крещения Киевской Руси, завтра, 24 июля, в 9.00 освящением Андрее-Владимирского храма на месте строительства Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресенья Христова.

Об этом сообщил пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ, председатель Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Освящение храма и Литургию совершит Блаженнейший Митрополит Владимир в сослужении епископата УПЦ и духовенства столицы.

«Наверное, это первый в Украине и во всем мире Андрее-Владимирский храм. Храм расположен на первом этаже будущего кафедрального собора в честь Воскресенья Христова. Специально для этого храма написана икона Апостола Андрея Первозванного и святого равноапостольного князя Владимира», - сообщил отец Георгий.

Дата для освящения храма избрана не случайно, 24 июля – день памяти святой равноапостольной княгини Ольги - бабушки князя Владимира – Крестителя Киевской Руси.