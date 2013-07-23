В Украину прибудут 9 предстоятелей поместных православных церквей

В Украину на празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси прибудут 9 предстоятелей поместных православных церквей и представители шести православных церквей мира.

Об этом сообщил пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ, председатель Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Итак, 1025-летие Крещения Руси в этом году отмечает не только Украина, но и весь православный мир. Участие в торжествах и богослужениях – это еще одно свидетельство единства вселенского православия и причасности к этому единству УПЦ и украинского народа», - отметил пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ.

В частности, в церковных праздничных мероприятиях по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси примут участие предстоятели поместных православных церквей: Александрийская Церковь – Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II; Иерусалимская Церковь – Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III; Русская Церковь – Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл; Грузинская Церковь – Святейший и Блаженнейший Католикос-патриарх всей Грузии Илия II; Сербская Церковь – Святейший Патриарх Сербский Ириней; Болгарская Церковь – Святейший Патриарх Болгарский Неофит; Кипрская Церковь – Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II; Польская Православная Церковь – Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва; Церковь Америки и Канады – Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон.

Также на юбилей Крещения Руси прибудут представители 6 православных церквей мира: Константинопольская Церковь – митрополит Галльский Эммануил; Антиохийская Церковь – митрополит Мексиканский, Венесуэльский, Карибский и всей Центральной Америки Антоний; Румынская Церковь – митрополит Западной и Южной Европы Иосиф; Элладская Церковь – митрополит Филиппский, Неаполитанский и Фасосский Прокопий; Албанская Церковь – митрополит Корчинский Иоанн; Церковь Чешских земель и Словакии – архиепископ Прешевский и Словакии Ростислав.

Как сообщили УНИАН в Синодном информационно-просветительском отделе УПЦ, в 1988 году в праздновании 1000-летия Крещения Киевской Руси в Москве приняли участие 6 предстоятелей поместных православных церквей. Так на площади восстановленного Даниилового монастыря Божественную литургию свершили: Патриарх Антиохийский Игнатий IV, Патриарх Иерусалимский Диодор I, Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, Патриарх Румынский Феоктист, Патриарх Болгарский Максим, Архиепископ Кипрский Хризостом I.

На празднование в Киев тогда прибыли 4 предстоятеля православных церквей: Иерусалимской, Болгарской, Румынской и Кипрской.