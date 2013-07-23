Элладская православная церковь привезет в Киев крест Апостола Андрея Первозванного

Украинская Православная Церковь советует верующим не пропустить уникальное событие – принесение креста Апостола Андрея Первозванного в Киев и поклониться святыне, которую доставит на празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси Элладская православная церковь.

Об этом сообщил пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ, председатель Синодного информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви протоиерей Георгий Коваленко сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это остатки креста, на котором был распят апостол Андрей. Тот самый апостол, который дошел до Киевских склонов. Он поставил крест и сказал, что здесь будет большой город, где построят много церквей. Мы живем в Киеве, являемся свидетелями осуществления этого пророчества, и будем иметь возможность почтить апостола», - отметил отец Георгий.

Встреча креста Апостола Андрея Первозванного состоится на Соборной площади Киево-Печерской Лавры 26 июля в 21.00.

По словам пресс-секретаря Предстоятеля УПЦ, великую святыню православия расположат в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры, где она будет находиться до 13.00 28 июля.

Для того чтобы верующие могли без препятствий поклониться кресту Апостола Андрея Первозванного, к святыне будет организован отдельный подход: будут открыты ворота от нижнего входа Киево-Печерской Лавры - на территорию Киево-Печерского заповедника. Следовательно, поклонение кресту не будет пересекаться с теми богослужениями, которые будут на площади перед Успенским собором Лавры.

«Мы благодарны Элладской православной церкви за то, что в наших торжествах примет участие эта святыня. Доступ будет организован круглосуточно, по два человека, чтобы как можно больше людей могли поклониться святыне. Если количество людей будет такое, что не все смогут приложиться, мы будем вести переговоры с Элладской православной церковью, чтобы святыня еще раз посетила Киев», - сообщил отец Георгий.

Крест Апостола Андрея Первозванного сопровождает делегация Элладской православной церкви. Святыня транспортируется в специальном вагоне и автобусе, организована круглосуточная охрана.

Справка УНИАН. Крест, на котором был распят апостол Андрей, является одной из наибольших святынь христианского мира. Хранится в православном соборе города Патри (Греция). Могилой, честной главой и Крестом святого апостола Андрея заботится Патрская епархия Элладской православной церкви. Предметы, связанные с жизнью и смертью святого, получили особую благодать от Бога - через них Господь веками совершает для верующих множество чудес.

