Три президента приедут праздновать 1025-летие Крещения Руси

Президенты России, Молдовы и Сербии примут участие в праздновании 1025-летия Крещения Киевской Руси

Президенты РоссииВладимир Путин, Молдовы Николае Тимофти и Сербии Томислав Николич примут участие в праздновании 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, для празднования этой исторической даты запланировано проведение ряда акций как на национальном, так и на международном уровне, которые будут осуществляться согласно утвержденному Кабмином плану.

Он отметил, что по этому случаю в Киеве 26-28 июля состоятся государственные торжества, на которые приглашены широкие круги иностранных гостей высокого уровня.

По словам Перебыйноса, МИД через свои заграничные дипучреждения передал официальные приглашения Президента Украины Виктора Януковича и предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Владимира на торжества, которые состоятся в Киеве, главам ряда европейских государств, а также предстоятелям 15 поместных православных церквей.

“Подтверждено участие в праздновании президентов России, Молдовы и Сербии, а также глав 9 представительских делегаций, 6 поместных православных церквей. В то же время, вопрос участия глав государств продолжает прорабатываться Министерством иностранных дел, я имею в виду то, что прорабатывается ряд других приглашенных”, - сказал Перебыйнис.