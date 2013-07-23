Реконструкция Владимирской горки обойдется Киеву в 82 миллиона

Для проведения работ по реконструкции Владимирской горки в Киеве необходимо финансирование в размере 82 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Кучук после инспекционного обследования Владимирской горки и колонны Магдебургского права.

По словам Кучука, работами будет охвачено 10,4 га территории. Заместитель председателя КГГА выразил надежду, что работы будут завершены в ближайшие два года.

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, в свою очередь, отметил, что на реконструкцию Владимирской горки и колонны Магдебургского права вместе с лестницей к ней в этом году потрачено 18 млн грн.

В настоящее время работы на обоих объектах находятся на завершающей стадии, закончить реконструкцию планируют к началу празднования 1250-летия крещения Киевской Руси, то есть до 26 июля.

«Что касается объемов финансирования, то Владимирская горка – это 8 млн грн и колонна Магдебургского права – примерно 10-11 млн грн. Это то, что мы финансируем сегодня», – сказал Попов.

По его словам, на сегодняшний день на Владимирской горке выполнена лишь четвертая часть работ, предусмотренных поэтапным проектом реконструкции этого объекта, в то же время в ближайшие дни будет готово место для проведения основных мероприятий по случаю крещения Киевской Руси. Выполнены соответствующие работы по замене системы освещения, обновлены ограждения и наземное покрытие и пр.

Возле колонны Магдебургского права завершается строительство новой лестницы, а также озеленение территории, в частности, устилают землю травяным покрытием.

«В этих местах мы не могли делать что-то такое, что быстро разрушается, то есть то, что сегодня сделано на двух объектах, – это на 20 лет эксплуатации. Мы договоримся с управлением внутренних дел о том, что будет дежурство. А в принципе нужно устанавливать видеонаблюдение, и таким образом снимать информацию о каких-то проявлениях вандальных. Но надеюсь, что в таких святых местах совесть должна работать более эффективно у каждого из нас», – отметил Попов.

Кучук также сообщил, что для укрепления склона, на котором стоит памятник князю Владимиру Великому, установлено 64 сваи, которые позволили укрепить монумент на многие годы.

«Все что сделано по благоустройству – это лучшие материалы, дорогостоящие. Мы надеемся, что эта реконструкция должна сохраниться на десятилетия», – заверил заместитель председателя КГГА.