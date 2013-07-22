В Харьков прибыли мощи святого князя Владимира

Мощи Святого равноапостольного князя Владимира прибыли сегодня, 22 июля, в Свято-Покровский мужской монастырь.

Сопровождал мощи иеромонах Михей (Гулевский), насельник московского Свято-Данилова ставропигиального мужского монастыря. Встретил мощи святого князя Владимира управляющий Харьковской епархией Украинской православной церкви архиепископ Онуфрий.

По словам иеромонаха Михея, международный крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного великого князя Владимира, посвященный 1025-летию Крещения Руси, начался с Москвы, Дальнего Востока, Санкт-Петербурга и Калининграда, продолжился в столице Беларуси Минске, а уже оттуда мощи направили в Украину. Так, после Херсонеса, Одессы, Днепропетровска, Ужгорода и Святогорска в специальном церковном вагоне мощи святого князя доставили в Харьков. Крестный ход проходит по странам СНГ по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

«1025 лет назад Киевский князь Владимир отверг язычество и принял православие. За это время Русь расцвела, и за все, что мы сейчас имеем, нужно быть благодарными подвигу князя. Раньше Русь была едина и неделима, сейчас, к сожалению, есть границы, но мы один православный народ, поэтому сейчас князь Владимир проходит по земле русской, благословляя ее», - сообщил иеромонах Михей.

Поклониться мощам святого в Свято-Покровский храм прибыло несколько сотен харьковчан и гостей города.

Отметим, что 23 июля в 16:00 мощи святого будут перевезены в Свято-Благовещенский собор (Благовещенская площадь, 1), где пробудут до 9:00 24 июля, после чего их отправят в Чернигов.

Напомним, что вчера, 21 июля, на территории Свято-Владимирского храма (ул. Героев Труда, 43а) открыли памятник князю Владимиру.

Кроме этого, в рамках празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси 18 июля в сквере «Стрелка» был открыт памятник Святому апостолу Андрею Первозванному.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015). Начиная с 2007 года традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси инициировала и проводит Международная общественная организация «День Крещения Руси».