В Севастополе 1025-летие Крещения Руси будут праздновать четыре дня
В Севастополе 1025-летие Крещения Киевской Руси будут праздновать четыре дня подряд – 25-28 июля.
Как передает корреспондент УНИАН, основные торжества стартуют 25 июля, и главным местом действия станет Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Об этом в ходе заседания оргкомитета в городской государственной администрации сообщил Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.
По его словам, торжества начнутся 25 июля с открытия двух экспозиций, посвященных церковному празднику - в 10.00 начнет работу выставка голограмм, а в 12.00 в нижнем храме Свято-Владимирского собора все желающие смогут ознакомиться с уникальной фотовыставкой.
В этот же день в 14.00 состоится освящение нового четырехметрового въездного поклонного креста, установленного на Ялтинском кольце. В 15.00 того же дня в театре имени А.В. Луначарского состоится торжественное собрание.
Благочинный Севастопольского округа сообщил, что в концерте по итогам собрания планируется участие одного из наиболее известных в мире православных хоров – мужского хора Александро-Невской лавры (Санкт-Петербург).
26 июля на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» начнет работу международная научная конференция «Владимирские чтения». В ней будут задействованы ученые из восьми стран, в том числе России, Украины, Польши и Нидерландов.
27 числа утром участники семинара совершат крестный ход возле развалин старейшего храма, который был возведен на территории Херсонеса Таврического самим Святым Равноапостольным князем Владимиром – крестителем Руси. В этот же день в Севастополь прибудут из Константинополя православные святыни. В 15.00 по этому случаю будет совершен Крестный ход от Графской пристани до Свято-Владимирского собора в Херсонесе.
Далее – традиционное Всенощное бдение, молебен отслужат архиепископ Августин и наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий.
28 июля, непосредственно в День Крещения Киевской Руси, состоится Божественная литургия. В связи с проведением Дня военно-морского флота России и Дня флота Украины богослужение перенесут с 9-ти на 7-мь часов утра.
Кроме того, в рамках торжественных мероприятий запланировано освящение большого тринадцатитонного колокола, прибывшего несколько месяцев тому назад в Севастополь из Донецка.
Справка УНИАН. День Крещения Киевской Руси отмечается 28 июля – в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).