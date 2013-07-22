В Киеве откроется после реконструкции Колонна Магдебургского права

В Киеве по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси 28 июля в 20.00 состоится открытие после реконструкции Колонны Магдебургского права.

Во время торжеств также состоится чин освящения памятника, после которого на набережной Днепра состоится концерт и светомузыкальное шоу, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Колонну Магдебургского права также называют нижним памятником Святому Владимиру. Колонна расположена на Днепровских склонах возле Набережного шоссе на Подоле. Монумент установлен в честь возвращения Киеву Магдебургского права в 1802 году, он считается самым старым из существующих памятников в столице.

В 1914-1915 годах была построена лестница, которая соединила Александровский спуск и набережную Днепра.