На Крещение Руси в Киев приедут президенты и патриархи

26 июля в Киево-Печерскую Лавру прибудет православная святыня - чудотворный крест, на котором распяли апостола Андрея Первозванного. Того самого, который в знаменитой песне "рыбачил с причала". Кстати, автора, Вячеслава Бутусова, пригласили на юбилей, так что есть все шансы вскоре услышать эту композицию вживую.

Крест хранит греческое духовенство в Патрах, третьем по величине городе Греции. Евангелие передает, что Иисус увидел Андрея и его брата Петра на берегу озера и сказал им: "Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков". С того момента Андрей Первозванный следовал за ним. Затем он проповедовал в Сирии, на Кавказе, в Причерноморье. Из Херсонеса апостол дошел до места, где сегодня стоит Киев. Водрузив на берегу Днепра крест, он благословил склоны и предрек, что здесь "воссияет благодать Божия".



Самого Андрея Первозванного в Патрах ждала мученическая смерть. В 67 году проповедника распяли на кресте Х-образной формы. Крест хранился в Византии, во Франции (во время революции его бросили в огонь, но удалось спасти большую часть креста, которую инкрустировали в новый), в Риме и с 1964 года - в Греции.



В Киеве кресту придут поклониться руководители православной церкви. Из Москвы приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, грузинский патриарх Илия, предстоятели всех поместных православных церквей. А вот вселенского патриарха Варфоломея организаторы хоть и приглашали, но ответного согласия пока не получили.



Ждут на праздник и политиков. Главные гости - президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Их встретит в столице Виктор Янукович, который прервет ради праздника отпуск в Крыму. Планируется, что они в субботу утром будут присутствовать на молебне на Владимирской горке, посетят выставку "Великое и Величественное" в "Мистецькому Арсеналі".



Также в субботу гостей приглашают на службу в Лавру и на Крещатик, где финиширует крестный ход из Владивостока с мощами князя Владимира. После религиозной части начнется рок-концерт с участием "Братьев Карамазовых", "Алисы", "Воскресенья", "Скай", Кубанского казачьего хора.



А изюминка воскресного вечера - световое 3D-шоу на Днепре, у реконструированной колонны Магдебургского права.



КП в Украине

