В Москве Андреевскому кресту поклонились около 7,5 тысяч человек

Средняя продолжительность нахождения в очереди к кресту апостола Андрея, который находится сейчас в храме Христа Спасителя — один час, в очереди на текущий момент находится порядка 3 тысяч человек, сообщает пресс-центр Штаба по организации принесения Креста Андрея Первозванного в Москву.

Андреевский крест будет находиться в главном храме столицы до 25 июля. Доступ к святыне будет открыт ежедневно с 08.00 до 22.00. В связи с праздничными богослужениями с участием патриарха Кирилла 24 июля доступ к Кресту начнется с 13.30.

"Количество паломников, находящихся в очереди на текущий момент, составляет 3 тысячи человек. Средняя продолжительность нахождения в очереди на данный момент составляет 1 час", — говорится в сообщении.

По данным штаба, Кресту уже поклонились порядка 7,5 тысячи человек. Безопасность верующих обеспечивают 550 полицейских и солдат Внутренних войск. Для отдыха паломников выделено 22 автобуса. Работают три полевые кухни МЧС и две машины с питьевой водой. Помощь верующим готовы оказать порядка 100 православных волонтеров.

За время проведения мероприятия 19 июля 2013 за медицинской помощью обратилось 17 человек, всем медицинская помощь была оказана на месте.

Почему апостола Андрея особо почитают в России

Принесение святыни в столицы и другие города России, Украины и Белоруссии призвано подчеркнуть, что духовная жизнь народов трех государств восходит к единому источнику — к благословению, данному апостолом Андреем, и к крещению, принятому в киевской купели в 988 году.

По евангельскому преданию, Андрей, родившийся в селении Вифсаида (на севере Палестины), первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего брата Петра, поэтому его и именуют Первозванным. Святой Андрей проповедовал в восточных странах. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до того места, где теперь расположен Киев. Читайте подробнее >>

По церковному учению, именно имя апостола Андрея связывает Константинопольскую церковь с Русской. Крест, на котором был распят апостол Андрей, был особой формы — имел вид римской цифры X. Такой крест до сих пор называется Андреевским и используется в символике, в том числе на флаге российского флота. Читайте подробнее в справке РИА

Какие еще мероприятия РПЦ готовит к празднованию 1025-летия Крещения Руси

По территории трех стран — России, Украины и Беларуси — проходит символический крестный ход со святыми мощами князя Владимира. 31 мая крестный ход вышел из Москвы, его маршрут пролегает от Владивостока до Калининграда с остановками в городах: Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Санкт-Петербурге.

РИА Новости

