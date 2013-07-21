Велопробег «Святая Русь» к 1025-летию Крещения Руси (27 июля - 27 сентября)
Это православное миссионерское путешествие пройдёт с благословения Святейшего Кирилла, Патриарха Московского и всея Руси, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины и Высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Участники совершат велопутешествие по землям Киевской Руси (X-XІІ).
Старт проекта 27 июля 2013 в Киеве во время празднования 1025-летия Крещения Руси. Велопробег побывает в древних городах – центрах княжеств: Переяславль, Галич, Владимир Волынский, Пинск, Минск, Полоцк, Великий Новгород, Ростов, Суздаль, Владимир, Муром, Рязань, Новгород-Северский, Чернигов. Финишируют путешественники в Киеве.
Проект будет иметь формат онлайн-путешествия с освещением в интернете, СМИ. Ночевки будут проходить в палатках под открытым небом или в монастырях по маршруту.
Цели и задачи проекта:
• Актуализация духовных ценностей Православия;
• Популяризация идеи славянского единства, которая базируется на Православии;
• Знакомство людей с нашей историей;
• Привлечь внимание к здоровому активному образу жизни, как к одному из условий жизнедеятельности человека;
• Привлечение всеобщего внимания к интересным жизненным проектам;
• Проведение встреч с общественностью, представителями СМИ, молодёжью для того, чтобы рассказать об экспедиции и ее целях;
• Помощь в сборе средств на лечение Богдана Приймачука http://wannalive.com.ua/
Старт: Киев Свято-Троицкий Ионинский монастырь 27 июля в 10-00
Сроки проведения: 27 июля – 27 сентября 2013
График движения велопробега «Святая Русь»:
УКРАИНА
27 июля – Старт. Киев.
28 июля – Переяславль-Хмельницкий (Киевская обл)
2 августа - Хмельницкий
3 августа - Теребовля (Тернопольская обл)
5 августа - Галич (Ивано-Франковская обл)
7 августа - Владимир-Волынский (Волынская обл)
8 августа - Ковель (Волынская обл)
БЕЛАРУСЬ
10 августа - Пинск (Брестская обл)
13 августа - Слуцк (Минская обл)
15 августа - Минск
16 августа - Заславль (Минская обл)
19 августа - Полоцк
РОССИЯ
22 августа – Изборск (Псковская обл)
23 августа - Псков
27 августа - Великий Новгород
2 сентября - Ярославль
3 сентября – Ростов (Ярославская обл)
6 сентября – Суздаль (Владимирская обл)
7 сентября - Владимир
9 сентября – Муром (Владимирская обл)
12 сентября - Рязань
17 сентября - Курск
УКРАИНА
20 сентября -Новгород-Северский (Черниговская обл)
23 сентября -Чернигов-Киев
27 сентября – Финиш. Киев.
Общий километраж: более 5000 км. Даты прибытия могут изменяться.
Подробности ЗДЕСЬ:
www.bondarenkoanton.com/expedition/11
vk.com/stranik13
facebook.com/kvadrolom