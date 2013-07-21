Велопробег «Святая Русь» к 1025-летию Крещения Руси (27 июля - 27 сентября)

Это православное миссионерское путешествие пройдёт с благословения Святейшего Кирилла, Патриарха Московского и всея Руси, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины и Высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Участники совершат велопутешествие по землям Киевской Руси (X-XІІ).

Старт проекта 27 июля 2013 в Киеве во время празднования 1025-летия Крещения Руси. Велопробег побывает в древних городах – центрах княжеств: Переяславль, Галич, Владимир Волынский, Пинск, Минск, Полоцк, Великий Новгород, Ростов, Суздаль, Владимир, Муром, Рязань, Новгород-Северский, Чернигов. Финишируют путешественники в Киеве.

Проект будет иметь формат онлайн-путешествия с освещением в интернете, СМИ. Ночевки будут проходить в палатках под открытым небом или в монастырях по маршруту.

Цели и задачи проекта:

• Актуализация духовных ценностей Православия;

• Популяризация идеи славянского единства, которая базируется на Православии;

• Знакомство людей с нашей историей;

• Привлечь внимание к здоровому активному образу жизни, как к одному из условий жизнедеятельности человека;

• Привлечение всеобщего внимания к интересным жизненным проектам;

• Проведение встреч с общественностью, представителями СМИ, молодёжью для того, чтобы рассказать об экспедиции и ее целях;

• Помощь в сборе средств на лечение Богдана Приймачука http://wannalive.com.ua/

Старт: Киев Свято-Троицкий Ионинский монастырь 27 июля в 10-00

Сроки проведения: 27 июля – 27 сентября 2013

График движения велопробега «Святая Русь»:

УКРАИНА

27 июля – Старт. Киев.

28 июля – Переяславль-Хмельницкий (Киевская обл)

2 августа - Хмельницкий

3 августа - Теребовля (Тернопольская обл)

5 августа - Галич (Ивано-Франковская обл)

7 августа - Владимир-Волынский (Волынская обл)

8 августа - Ковель (Волынская обл)

БЕЛАРУСЬ

10 августа - Пинск (Брестская обл)

13 августа - Слуцк (Минская обл)

15 августа - Минск

16 августа - Заславль (Минская обл)

19 августа - Полоцк

РОССИЯ

22 августа – Изборск (Псковская обл)

23 августа - Псков

27 августа - Великий Новгород

2 сентября - Ярославль

3 сентября – Ростов (Ярославская обл)

6 сентября – Суздаль (Владимирская обл)

7 сентября - Владимир

9 сентября – Муром (Владимирская обл)

12 сентября - Рязань

17 сентября - Курск

УКРАИНА

20 сентября -Новгород-Северский (Черниговская обл)

23 сентября -Чернигов-Киев

27 сентября – Финиш. Киев.

Общий километраж: более 5000 км. Даты прибытия могут изменяться.

Подробности ЗДЕСЬ:

www.bondarenkoanton.com/expedition/11

vk.com/stranik13

facebook.com/kvadrolom