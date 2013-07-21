Признание однополых союзов ведет человечество к концу света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл видит в признании западными государствами однополых союзов предвестие конца света.

Об этом он сказал после воскресной службы в Казанском соборе на Красной площади.

"В последнее время мы сталкиваемся с огромными искушениями, когда в ряде стран выбор в пользу греха утверждается и оправдывается законом, а те, кто, поступая по совести, борется с такими навязанными меньшинством законами, подвергаются репрессиям. Это очень опасный апокалиптический симптом, и мы должны делать все для того, чтобы на пространствах Святой Руси грех никогда не утверждался законом государства, потому что это означает, что народ вступает на путь самоуничтожения", - отметил патриарх.

По его словам, сегодня колоссальные силы направлены на то, "чтобы убедить всех нас в том, что единственной ценностью является свобода выбора, и никто не имеет права посягать на эту ценность, даже когда человек выбирает зло, даже когда человек выбирает социально опасное поведение, - если только не нарушаются нормы гражданского закона".

Великобритания легализировала однополые браки



Однако, заметил патриарх Кирилл, не секрет, "как легко обойти все эти нормы".

"Мы знаем, что никакой, даже самый совершенный, закон не может искоренить преступности, коррупции, зла, лжи, конфронтации, - их может искоренить только человек, сделавший свободный выбор в пользу добра", - убежден он.

Ранее сегодня сообщалось, что закон о легализации однополых браков в Великобритании получил санкцию от Елизаветы II и официально вступил в силу.

Корреспондент

