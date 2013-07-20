В Святогогорской лавре молились святому Владимиру "как князю и главе государства"

19 июля в Свято-Успенской Святогорской Лавре на монастырской площади братия, паломники и гости во главе с наместником Лавры архиепископом Святогорским Арсением встретили Крестный ход ковчега с мощами Святого равноапостольного князя Владимира, передает "Донбасс Православный".

Во время вечернего богослужения перед мощами святого князя Владимира был отслужен акафист, а на следующий день - водосвятный молебен.

В своем слове архиепископ Арсений отметил: "Сегодня эта святыня напоминает нам о нашем единстве, о том, что мы вышли из одной купели Крещения, что все мы воспитаны в одной колыбели Святой Православной Церкви. Мы сегодня встречаем нашего крестного - князя Владимира, мы будем молиться ему, как князю и главе государства - будем ему молиться об устроении нашего Отечества, чтобы оно было устроено по воле Божией и заповедям Божим, будем молиться каждый за свою семью, за обитель, за пастырей, за духовников своих будем возносить молитвы, за детей и за внуков. Чтобы Господь даровал нам быть Святой Русью. Чтобы мы не забывали свои корни, богатство своей культуры. Чтобы мы, самое главное - не забывали спасать свою бессмертную душу... В сегодняшний день хочется каждому пожелать, дорогие братья и сестры, жить в Святой Руси. Русь Святая, она не когда-то была, и никогда-то будет, она - есть. Просто в ней надо жить..."

Рака с мощами находились в Святогорской Лавре до 22 июля, после чего Крестный ход направился в Харьковскую область.

"Донбасс Православный"