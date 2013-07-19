Международный крестный ход - на Донбассе

1025–летие Крещения Руси в Донецке стартовало с закладки первого камня новой церкви. Возле первой горбольницы (пересечение пр. Панфилова и ул. Розы Люксембург) появится храм в честь цесаревича Алексея. А уже в пятницу Донецкая епархия подхватит эстафету Международного крестного хода. Мощам равноапостольного князя Владимира уже молились в православных храмах Севастополя, Днепропетровска, Черновцов, в Почаевской лавре и Ужгороде. А в 18.00 19 июля святыню ждут в Свято-Успенской Святогорской лавре. Мощи Крестителя Руси выставят в Успенском соборе.

Крестный ход задержится в Донбассе почти на три дня. В понедельник, 22 июля, в 13.00 он продолжит своё шествие в Харьков. Конечный пункт путешествия – Киев. Здесь 27 июля Крещение Руси отметят большим концертом на Крещатике. А Донецкая епархия основные торжества наметила на сентябрь.

- Мы не сторонники "отметить дату и забыть", ведь юбилейным является весь год. Так сложилось, что именно в сентябре произошли знаковые для области события - Святогорская обитель получила статус лавры, в этом месяце традиционно прославляем память Святогорских святых, - поделился с "КП" руководитель информационно-просветительского отдела Донецкой епархии Украинской православной церкви – МП, настоятель храма Святителя Игнатия Мариупольского протоиерей Георгий Гуляев. - Программа праздника ещё в процессе разработки: мы планируем провести торжественную академию, в Центре славянской культуры - концерт для всех горожан, будут и мероприятия, связанные с завершением одного из этапов строительства храма в честь Петра и Февронии, и т. д.

Непосредственно же 27 июля самые масштабные празднования, кроме Святых гор, пройдут в церквях, которые в этот день отметят свой престольный праздник. В Донецке это Свято-Владимирский храм в Куйбышевском районе (пр. Ковпака, 4а). В Мариуполе в честь Крестителя Руси названы сразу 3 храма (по ул. Киевской, 45, на пр. Металлургов, 223/44 и ул. Левченко, 1, ММК им. Ильича). Особенно чтят память равноапостольного князя и в Свято-Владимирском храме в Красноармейске (м-н Лазурный, 1а), Ясиноватой (ул. Машиностроителей, 23 и пос. Керамик-Новокалиново, ул. Садовая, 105), Амвросиевском районе (село Лисичье, ул. Московская) и Владимирском храме (Красный Лиман, ул. Ленина, 87).

КОНКРЕТНО

Свято-Успенская Святогорская лавра

Встреча - 19 июля, 18.00

Проводы - 22 июля, 13.00

http://dn.kp.ua/daily/180713/404265/

