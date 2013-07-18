В Донецке построят храм в честь цесаревича Алексея Романова

В Донецке на территории Центральной городской клинической больницы (пересечение проспекта Панфилова и улицы Розы Люксембург) 17 июля торжественно заложили камень под строительство храма в честь российского цесаревича Алексея Романова.

Как передает корреспондент УНИАН, церемонию освящения первого камня провел епископ Новоазовский, викарий Донецкой епархии Варсонофий.

Также на мероприятии присутствовали управляющий делами Донецкого городского совета Владимир Скнар, главный врач Центральной городской клинической больницы Владимир Совпель, сотрудники больницы, жители города, журналисты.

Епископ Варсонофий объяснил, что храм заложили в честь цесаревича Алексея, потому что «боль чужую может разделить только тот, кто сам пережил».

После освещения присутствующим на церемонии раздали наборы, в которые входила икона с изображением членов царской семьи Романовых, книга «Житие, пророчества, акафисты и каноны святым царственным мученикам».