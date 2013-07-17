Заработал интерактивный календарь церковных торжеств к 1025-летию Крещения Руси

Интерактивный календарь церковных торжеств по случаю 1025-летия Крещения Руси, которые будут проходить на всей канонической территории Русской православной церкви, начал работу в интернете, сообщил во вторник Синодальный информационный отдел РПЦ.

"Идея календаря заключается в том, чтобы собрать в одном месте все сведения обо всех церковных мероприятиях, посвященных 1025-летию Крещения Руси", — говорится в сообщении.

Сегодня в календаре уже более ста мероприятий, которые пройдут в епархиях Русской церкви, среди них — научные конференции, молодежные семинары, народные гуляния, просветительские акции, крестные ходы, освящение новых храмов, фестивали музыки и колокольных звонов.

Календарь находится на православном портале "Приходы". Портал "Приходы" создан общиной московского храма пророка Илии в Черкизове и работает при поддержке Управления делами Московской Патриархии.

РИА Новости