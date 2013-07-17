Русская православная церковь установила праздник в честь блаженной Матроны Московской — в день обретения ее мощей, 8 марта, сообщил глава информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда на брифинге во вторник в Москве по итогам заседания Священного Синода, сообщает РИА Новости .

"Было принято решение членами Священного Синода установить дополнительную дату празднования памяти святой блаженной Матроны Московской Ежедневно к ее мощам в монастыре стоят сотни и тысячи людей. В связи с таким почитанием, важностью поклонения этой святой Синод принял решение установить дополнительную дату памяти в день обретения мощей — это 8 марта по новому стилю", — сказал Легойда.

Синод также утвердил для общецерковного употребления принятый в епархиях Русской зарубежной церкви текст службы святителю Иоанну Шанхайскому — выдающемуся подвижнику 20 века, служившему в Китае и США и особенно почитаемому православными за рубежом.

Очередное заседание Священного Синода РПЦ прошло во вторник под председательством патриарха Кирилла. Это последнее заседание весенне-летней сессии в этом году. На заседании в марте Священный Синод учредил церковно-общественный комитет по подготовке к празднованию 1025-летия Крещения Руси и обратился к руководству России, Украины и Белоруссии с просьбой о взаимодействии с этим органом. Празднование крещения Руси 28 июля в соответствии с религиозной традицией связано с днем памяти Святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь.