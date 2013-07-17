Послание Патриарха Кирилла в связи с 1025-летием Крещения Руси

Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 июля 2013 года (журнал № 69).

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В этом году мы вспоминаем знаменательное событие — 1025-летие Крещения Руси. В далеком десятом веке Русь трудами святого равноапостольного князя Владимира восприняла христианскую веру и культуру, сделав духовный и цивилизационный выбор, определивший вектор исторического развития наших народов.

По словам митрополита Киевского Илариона, «вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего народа русского дошла... Все страны Благой Бог наш помиловал и нас не презрел, восхотел — и спас нас, и в разумение Истины привел».

За прошедшие 1025 лет имели место как славные, так и трагические события. Вера Христова усваивалась нашими предками и приносила обильные плоды, но происходило это в очень непростых условиях. Многие пытались отвратить народы Руси от Православия. К этому стремились поработители, приходившие с Запада или Востока, этого хотели люди, желавшие построить на земле «идеальное» общество без Бога, вопреки Его вечному закону. Но народ, принявший христианскую веру, не один раз доказывал верность Спасителю. Смог он вернуться к Нему и после отступления, навязанного жестокими гонителями. Вопреки их «немощным дерзостям» сердца и души многих наших соотечественников освящены истиной Христовой. Хранить эту истину и созидать на ее основании личную и общественную жизнь — наш долг и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки прошлого. И главный из них таков: здание нашей цивилизации не может существовать без евангельского фундамента, на котором оно было возведено. Сегодня многие вновь предлагают нам строить жизнь без Бога. Свободу подчас трактуют как следование любым желаниям, в том числе внушенным человеку извне. Такое понимание свободы может расшириться до пределов, когда она начнет угрожать и естественному нравственному чувству, и долгу перед ближними, и, в конечном итоге, самой возможности говорить правду и поступать по совести.

Нации, утратившие этику самоограничения и служения Богу, Отечеству и ближнему, теряют духовную силу, становятся слабыми и уязвимыми, что влечет за собой угрозу исчезновения и печальную перспективу уступить свое место другим, духовно более сильным. Нам нужно ясно понимать это и не идти путем, ведущим к гибели, памятуя слова пророка: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир сталкивается со многими бедами: преступностью, терроризмом, ростом количества самоубийств, абортами и распадом семей, алкоголизмом и наркоманией, разрушением окружающей среды и социальной несправедливостью, одиночеством и душевными страданиями многих людей. Преодолеть эти невзгоды возможно на пути возрождения веры в Бога, Который готов даровать прощение грехов и благодатную помощь для новой жизни и отдельным людям, и целым народам. Крещение Руси — это животворный источник, питающий нас доныне и дающий силы созидать жизнь стран-наследников исторической Руси, на основе вечных ценностей, полученных нами от Бога и соединяющих нас духовными скрепами. Эти ценности и обусловленное ими миропонимание внешне отразились в культуре наших народов, включая изобразительное искусство, архитектуру, литературу, образование, семейный и хозяйственный уклад, отношение к природе и многое другое, что формирует общность единого духовного пространства наследников Святой Руси.

Четверть века прошло со времени начала возрождения Русской Церкви. За эти годы восстановлены и построены десятки тысяч храмов и сотни монастырей, возобновлена и поставлена на прочную основу церковная деятельность во многих областях. Являясь мощным духовным и нравственным фактором бытия наших народов, православная вера стала достоянием миллионов людей. Со смирением следует признать, что мировая история не знает столь грандиозного и стремительного религиозного возрождения, какое произошло на пространстве Исторической Руси за последние 25 лет. Мы возносим наше искреннее благодарение Богу, Который есть Господь истории, за милость, явленную нашим народам; мы сердечно благодарим всех, кто своими трудами ответил на призывающую благодать Божию и сделал все это возможным.

Однако многое еще предстоит совершить, ибо Господь ждет от нас новых плодов. И главным из них должно стать единство веры и жизни, утверждение Евангельской истины в словах и делах наших соотечественников.

Мы помним, что на протяжении истории судьбы народов, духовно рожденных в Киевской купели, складывались по-разному. В прошлом они жили в едином государстве, простиравшемся от Балтийского моря до Черного, от Галиции до Волги. В иные периоды некоторые из этих народов находились под иноземным владычеством, входили в состав других государств. Долгое время мы вместе жили в одной большой стране, а сейчас — в нескольких суверенных государствах. Но неизменно существовало и ныне существует наше духовное единство, сохраняемое благодатной силой Божией и общностью нравственного идеала, проповедуемого и оберегаемого Русской Православной Церковью.

Народы, в которых укоренилась святая православная вера, призваны, по наставлению преподобного Сергия Радонежского, «воззрением на Святую Троицу преодолевать ненавистную рознь мира сего», служа примером братства и взаимопомощи для всего человечества. Святая Русь жива до тех пор, пока она верна выбору, сделанному равноапостольным князем Владимиром, пока сохраняет свое духовное единство, пока помнит и молитвенно чтит наших общих святых. И если мы сбережем это единое наследие и духовное родство — у нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле Русской просиявших, да даст нам утвердиться в истине, на которой всегда созидалась и, верим, будет созидаться жизнь наших народов.