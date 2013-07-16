Московские православные журналисты расскажут в Киеве о детском чтении

Журналисты православного журнала «ФОМА» проведут в Киеве круглый стол на тему: «Семейное чтение в современном православном журнале: как, о чем и для кого?». Об этом сообщает "Фома в Украине".

В дискуссии примут участие: писатель, публицист, редактор раздела «Вера» в журнале «ФОМА», литературный редактор книжной серии «Настя и Никита» Александр Ткаченко, выпускающий редактор журнала «ФОМА» Николай Шешин, заместитель директора «Радио ВЕРА», координатор специальных проектов журнала «ФОМА» Алексей Соколов, заместитель главного редактора журнала «ФОМА в Украине» протодиакон Александр Карпенко (Киев).

Во время круглого стола состоится презентация детского проекта «Настя и Никита», который издается под патронатом самого авторитетного в России журнала о вере «ФОМА». Цель проекта — дать современным детям новую качественную литературу. Педагоги и психологи подтверждают, что отсутствие привычки к чтению крайне ограничивает человека в его развитии, не позволяет развиваться фантазии, не дает в будущем возможности искать и находить ответы на мировоззренческие вопросы. В то же время очевиден кризис детского чтения на фоне активного наступления телевидения и компьютерных технологий. Ответом на этот вызов и стало создание серии «Настя и Никита», которая идеально подходит для семейного чтения и для детей, которые только начинают читать самостоятельно.

Круглый стол состоится в галерее «Соборная» (г. Киев, Железнодорожное шоссе, 3) 17 июля в 18.00. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону: 050-935-37-79.