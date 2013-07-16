Мощи князя Владимира прибыли в Черновцы

Мощи крестителя Руси князя Владимира прибыли в Черновцы. Как сообщает сайт МОО "День Крещения Руси", в Свято-Духовском соборе святыня пробыла несколько часов. Увидеть ее воочию пришли сотни верующих. Далее ковчег с мощами отправили в Свято-Вознесенский Банченский монастырь.

Людмила Гакман, паломница:

- Сегодня воскресенье, воскресный день, я пришла на богослужение. И к нам приехала очень-очень большая святыня, приехали мощи, частички мощей. Это каждый человек должен почувствовать на себе, потому что это душевная радость.

Митрофорный протоиерей Симеон, настоятель Святодуховского кафедрального собора:

- Для нас мощи - это большая радость, потому что святитель равноапостольный князь Владимир он является просветителем Руси, Киевской Руси - он окрестил Киевскую Русь. И для нас это большая радость.

В Украину святыню привезли из Владивостока. Мощи Крестителя уже побывали в Херсоне и Днепропетровске. На очереди еще семь украинских городов. Завершится Крестный ход в Киеве, на Крещатике, 27 июля. В день, когда православные христиане будут отмечать 1025-летие Крещения Руси.

