Почти 200 тыс паломников поклонилось в Санкт-Петербурге кресту святого апостола Андрея

Массовое паломничество к великой христианской святыне - кресту святого апостола Андрея Первозванного - четверо суток продолжалось в Санкт-Петербурге. За это время в Казанском кафедральном соборе северной столицы к ковчегу приложилось более 199 тыс человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

Очередь в собор вдоль канала Грибоедова растягивалась на полтора-два километра. Чтобы попасть в собор, в ней надо было отстоять более трех часов. Среди паломников много иногородних и верующих, специально приехавших из дальнего зарубежья.

Около святыни постоянно совершали богослужения клирики Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. В соборе находились члены делегации Эладской Православной Церкви и фонда святого Андрея Первозванного, сопровождающие святыню в поездке.

Прощальное богослужение с пением акафиста /соборного церковного гимна/ кресту возглавил епископ Царскосельский Маркелл. Тысячи людей провожали святыню, которую торжественно вынесли под пение хора из собора для отправки в Московскую область. Крест отправится в дальнейшее путешествие в специальном вагоне-храме с Московского вокзала.

Ковчег с чтимой христианской святыней прибыл в северную столицу России во второй половине дня 11 июля. Первое богослужение у него возглавил Патриарх Кирилл, который отметил, что с принесения реликвии начинаются торжества, посвященные 1025-летию Крещения Руси. Они пройдут на территории России, Украины и Белоруссии.

Санкт-Петербург - морская столица России - стал первым местом пребывания святыни, посколько святой Андрей является одним из небесных покровителей города: частицы его мощей были заложены в землю Заячьего острова при основании имперской столицы Петром Великим. Андреевский Х-образный флаг стал символом Российского флота, а город на Неве - морской столицей России.

Крест апостола Андрея будет пребывать в России до 25 июля. Поклониться ему можно с 16 по 19 июля в Подмосковье и еще в течение недели - в Москве. Затем святыню повезут на празднование Крещения Руси в Киев /26-28 июля/ и Минск /29 июля - 2 августа/.